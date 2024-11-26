ДБР розслідує постачання військовим неякісних мін: їх замінять на імпортні

Українські міни калібру 120 мм, фото: «Укроборонпром»

Міністерство оборони заявляє, що третій тиждень активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

Як зазначили у Міноборони, відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що вони бездіють чи не реагують на інформацію, яка надходить від військових, чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ.

Там запевняють, що працювали над цим «у закритому периметрі» для забезпечення безпеки «чутливої» інформації. У Силах оборони припинили використовувати неякісні партії снарядів й вилучили їх. Замість них постачатимуть міни імпортного виробництва.

За попередніми результатами розслідування, можливими причинами дефектів можуть бути, зокрема, неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження.

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За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

У Міноборони також заявляють, що будуть прийняті «кадрові рішення» щодо відповідальних за це посадовців. Крім того, планують перевірити якість мінометних мін інших калібрів.

Як повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на джерела, йдеться про відкликання щонайменше 100 тисяч мін. Зокрема, журналіст Юрій Ніколов називає причиною проблеми те, що «підлеглі Рустема Умєрова, які мали контролювати якість мін від підлеглих Олександра Камишина, банально приховували проблеми виробника».

Він зазначив, що відео з неякісними мінами почали викладати в соцмережі рядові військові, а проблему на початку листопада підсвітив журналіст Юрій Бутусов і видання «Цензор.нет».

Нагадаємо, що правоохоронці завершили розслідування справи щодо львівського бізнесмена про постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України на понад 1 мільярд гривень. За даними експертизи, військовий одяг був низької якості. Через це збитки держави склали 1 мільярд 167 мільйонів гривень.