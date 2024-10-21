Справа Гринкевича: завершено розслідування щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на понад ₴1 млрд

Родина Гринкевичів. Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо львівського бізнесмена про постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України на понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Офісі Генерального прокурора.

Наразі стороні захисту надано матеріали справи для ознайомлення, після чого обвинувальний акт направлять в суд.

В ДБР зазначають, що очолив оборудки підприємець зі Львова. До справи він залучив сина та інших осіб.

«Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 мільярда гривень. Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 мільярда гривень», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вказують, експертиза показала, що військовий одяг був низької якості. Через це збитки держави склали 1 мільярд 167 мільйонів гривень.

У Офісі генпрокурора додали, що у справі фігурують: львівський підприємець, його сина, двоє директорів та представник підприємств.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (частини 1,2 статті 255, частина 5 статті 190 КК України).

Крім того, чотирьом підозрюваним — бізнесмену, його сину та двом директорам підприємств — інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (частина 3 статті 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Матеріали кримінального провадження стосовно ще одного — шостого учасника злочинної організації — виділено у зв’язку із оголошенням підозрюваного в розшук.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярда гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.

11 січня суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

18 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 3 із 5 фігурантів справи.

Також відомо, що дружина бізнесмена Світлана Гринкевич є власницею двох квартир у Києві та земельної ділянки у Львівській області. Також у березні 2023 року вона придбала мотельний комплекс.

Журналісти Високого замку повідомляють, що жінка викладачка з маркетингу в НУ «Львівська політехніка». Ректор університету заявив, що вона подала заяву на відпустку за власний рахунок через сімейні обставини. Керівництво навчального закладу відмовилося коментувати ситуацію.

Журналісти видання «Наші гроші» повідомили восени 2023 року про плани побудувати Центр безпеки громадян у селі Новий Кропивник на Львівщині. Управління капітального будівництва Львівської області замовило будівництво Центру в ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» за 33 мільйони гривень. Журналісти-розслідувачі встановили, що вартість деяких будівельних матеріалів перевищує ринкові ціни, а директором цього ТОВ є син затриманого підприємця Роман Гринкевич.

Також у мережі з'явилися твердження, що Роман Гринкевич інвестує великі суми грошей в кар'єру майбутньої дружини художниці Соні Морозюк та подарунки для неї, що, ймовірно, можуть бути пов'язані з коштами його батька. На тлі скандалу Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України повідомив про закриття виставкового проєкту Соні Морозюк «Мазня».

20 травня 2024 року повідомлялося, що слідчі завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

5 червня стало відомо, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на чеську нерухомість Романа Гринкевича, який є фігурантом справи про постачання одягу для ЗСУ.