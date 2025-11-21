  • пʼятниця

    21 листопада, 2025

  • 15.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Правоохоронців на Одещині підозрюють у поборах з військовозобов’язаних та водіїв

Правоохоронців на Одещині підозрюють у поборах з військовозобов’язаних та водіїв. Фото: ДБРПравоохоронців на Одещині підозрюють у поборах з військовозобов’язаних та водіїв. Фото: ДБР

На Одещині трьох правоохоронців підозрюють у систематичному вимаганні грошей. За версією слідства, під час патрулювання вони шукали водіїв та військовозобов’язаних чоловіків, з яких могли отримати хабар.

За попередніми даними Державного бюро розслідування, інспектори під час роботи в Білгород-Дністровському районі перевіряли в базах даних військовозобов’язаних та військовослужбовців, оголошених у розшук за самовільне залишення служби. Погрожуючи передати таких чоловіків до ТЦК, вони нібито вимагали гроші за «неприйняття заходів».

За аналогічною схемою, за даними слідства, підозрювані відпускали водіїв у стані сп’яніння без складання протоколу — суми «відкупу» коливалися від 300 до тисячі доларів. Детективи задокументували понад десять епізодів можливих поборів. Частину таких випадків самі ж інспектори записували на відео.

Трьом фігурантам оголосили підозру в отриманні хабарів, їм загрожує до 10 років тюрми. Двоє з них уже звільнені з органів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Вознесенському районі поліцейські затримали жителя Південноукраїнська, якого підозрюють у спробі дати хабар правоохоронцю, щоб повернути раніше вилучений автомобіль.

Останні новини про: Одещина

Торгівля, ІТ та нерухомість: Одеська область увійшла в топ регіонів за кількістю нових бізнесів у 2025 році
На Одещині затримали браконьєра в нацпарку: збитки оцінили у понад ₴8 млн
Індустріальний парк «НЕКСУС Одеса» увійшов до державного Реєстру
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві хочуть провести ще один архітектурний конкурс — тепер по будівлі трамвайної підстанції

Анна Гакман
новини

У Миколаївській стоматологічній поліклініці №2 за програмою пролікували зуби 68 дітям з інвалідністю

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одещина

Індустріальний парк «НЕКСУС Одеса» увійшов до державного Реєстру
На Одещині затримали браконьєра в нацпарку: збитки оцінили у понад ₴8 млн
Торгівля, ІТ та нерухомість: Одеська область увійшла в топ регіонів за кількістю нових бізнесів у 2025 році

МІСТО

У Миколаєві хочуть провести ще один архітектурний конкурс — тепер по будівлі трамвайної підстанції

ВІЙНА

Вранці Одесу атакували безпілотниками: пошкоджені будинки, є постраждалий

2 години тому

Сесія Миколаївської облради: депутати вперше голосували через «Голос», а МОЗ взяло під контроль реконструкцію дитячої лікарні

Анна Гакман

Головне сьогодні