Правоохоронців на Одещині підозрюють у поборах з військовозобов’язаних та водіїв. Фото: ДБР

На Одещині трьох правоохоронців підозрюють у систематичному вимаганні грошей. За версією слідства, під час патрулювання вони шукали водіїв та військовозобов’язаних чоловіків, з яких могли отримати хабар.

За попередніми даними Державного бюро розслідування, інспектори під час роботи в Білгород-Дністровському районі перевіряли в базах даних військовозобов’язаних та військовослужбовців, оголошених у розшук за самовільне залишення служби. Погрожуючи передати таких чоловіків до ТЦК, вони нібито вимагали гроші за «неприйняття заходів».

За аналогічною схемою, за даними слідства, підозрювані відпускали водіїв у стані сп’яніння без складання протоколу — суми «відкупу» коливалися від 300 до тисячі доларів. Детективи задокументували понад десять епізодів можливих поборів. Частину таких випадків самі ж інспектори записували на відео.

Трьом фігурантам оголосили підозру в отриманні хабарів, їм загрожує до 10 років тюрми. Двоє з них уже звільнені з органів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Вознесенському районі поліцейські затримали жителя Південноукраїнська, якого підозрюють у спробі дати хабар правоохоронцю, щоб повернути раніше вилучений автомобіль.