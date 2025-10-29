  • середа

    29 жовтня, 2025

  • 9.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Чоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського для повернення свого авто

Чоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського аби повернути авто. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіЧоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського аби повернути авто. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Вознесенському районі поліцейські затримали 20-річного жителя Південноукраїнська, якого підозрюють у спробі дати хабар правоохоронцю, щоб повернути раніше вилучений автомобіль.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області, чоловік запропонував одному із заступників керівника відділення поліції 9 400 гривень хабаря в обмін на повернення автівки, вилученої в нього у межах кримінального провадження.

Чоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського аби повернути авто. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіЧоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського аби повернути авто. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

За даними слідства, попри судову заборону керувати транспортним, підозрюваний продовжував їздити на автівці, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Поліцейські заявили, що затримали чоловіка безпосередньо після передачі грошей у службовому кабінеті.

Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України — «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище».

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Первомайщині чоловік запропонував поліцейському хабар, щоб уникнути покарання за керування напідпитку.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Побив, задушив і викинув тіло на двір: в Миколаєві чоловіка засудили на 12 років за вбивство знайомої
Смертельна ДТП на трасі під Миколаєвом: мотоцикл відкинуло в кювет, водій загинув
Отруїлися чадним газом: у Миколаєві розслідують смерть двох дітей, яких мати залишила без нагляду
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Отруїлися чадним газом: у Миколаєві розслідують смерть двох дітей, яких мати залишила без нагляду
Смертельна ДТП на трасі під Миколаєвом: мотоцикл відкинуло в кювет, водій загинув
Побив, задушив і викинув тіло на двір: в Миколаєві чоловіка засудили на 12 років за вбивство знайомої

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

7 годин тому

У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалювальний сезон у школах, лікарнях та закладах культури

Головне сьогодні