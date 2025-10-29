Чоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського для повернення свого авто

Чоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського аби повернути авто. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Вознесенському районі поліцейські затримали 20-річного жителя Південноукраїнська, якого підозрюють у спробі дати хабар правоохоронцю, щоб повернути раніше вилучений автомобіль.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області, чоловік запропонував одному із заступників керівника відділення поліції 9 400 гривень хабаря в обмін на повернення автівки, вилученої в нього у межах кримінального провадження.

Чоловіка на Вознесенщині підозрюють у спробі підкупити поліцейського аби повернути авто. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

За даними слідства, попри судову заборону керувати транспортним, підозрюваний продовжував їздити на автівці, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Поліцейські заявили, що затримали чоловіка безпосередньо після передачі грошей у службовому кабінеті.

Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України — «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище».

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Первомайщині чоловік запропонував поліцейському хабар, щоб уникнути покарання за керування напідпитку.