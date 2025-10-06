  • понеділок

На Первомайщині чоловік запропонував поліцейському хабар, щоб уникнути покарання за керування напідпитку

На Первомайщині чоловік запропонував поліцейському хабар, щоб уникнути покарання за керування напідпитку. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині правоохоронці затримали 40-річного мешканця Кривоозерської громади, який намагався дати хабар посадовцю поліції, щоб уникнути адміністративної відповідальності за повторне керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Як повідомляють в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, чоловік запропонував заступнику керівника одного з відділень Первомайського районного відділу поліції 20 тисяч гривень за закриття його справи щодо п’яного водіння. Його затримали після передачі коштів.




Як встановили слідчі, у вересні цього року чоловік, керуючи автомобілем у стані сп’яніння, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини. Під час оформлення події поліцейські водій відмовився проходити тест на стан алкоголю у крові. Стосовно нього склали адміністративні матеріали за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві поліція затримала тимчасову в.о. начальника медслужби ТЦК та голову військово-лікарської комісії міської клініки Херсонщини за підозрою у хабарництві.

