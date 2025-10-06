На Первомайщині чоловік запропонував поліцейському хабар, щоб уникнути покарання за керування напідпитку. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині правоохоронці затримали 40-річного мешканця Кривоозерської громади, який намагався дати хабар посадовцю поліції, щоб уникнути адміністративної відповідальності за повторне керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Як повідомляють в ГУ Нацполіції в Миколаївській області, чоловік запропонував заступнику керівника одного з відділень Первомайського районного відділу поліції 20 тисяч гривень за закриття його справи щодо п’яного водіння. Його затримали після передачі коштів.

На Первомайщині чоловік запропонував поліцейському хабар, щоб уникнути покарання за керування напідпитку. Фото: поліція Миколаївщини На Первомайщині чоловік запропонував поліцейському хабар, щоб уникнути покарання за керування напідпитку. Фото: поліція Миколаївщини

Як встановили слідчі, у вересні цього року чоловік, керуючи автомобілем у стані сп’яніння, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини. Під час оформлення події поліцейські водій відмовився проходити тест на стан алкоголю у крові. Стосовно нього склали адміністративні матеріали за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На Первомайщині чоловік запропонував поліцейському хабар, щоб уникнути покарання за керування напідпитку. Фото: поліція Миколаївщини

Затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві поліція затримала тимчасову в.о. начальника медслужби ТЦК та голову військово-лікарської комісії міської клініки Херсонщини за підозрою у хабарництві.