США закликають Україну призивати в армію з 18 років. Фото: Getty Images

Адміністрація чинного американського президента Джо Байдена закликає Україну переглянути мобілізаційне законодавство і дозволити призивати до армії людей з 18 років, щоб збільшити чисельність збройних сил.

Про це стверджує представник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності із агентством AP, пише «Європейська правда».

За інформацією агентства, представник адміністрації Байдена наголосив, що адміністрація демократів, яка залишає посаду, нібито хоче, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з 25 років.

За його словами, Україна зараз опинилася у такій ситуації, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій. Тому призов з 18 років повинен розширити резерв чоловіків призовного віку.

Окрім цього, за словами європейських чиновників, які побажали залишитися неназваними, президент України Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників в інших західних столицях про те, що Україна має проблему з кадрами, а не з озброєнням.

Раніше, радник з національної безпеки та один з ключових посадовців США Джейк Салліван у інтервʼю PBS заявив, що Україні зараз потрібна не новітня зброя та боєприпаси, а мобілізація.

Він говорить, що США передали танки, F-16, Петріоти, а принципових змін не бачать.

Нагадаємо, 21 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12222, який передбачає зменшення граничного віку служби в армії під час воєнного стану.