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Нардепи пропонують знизити максимальний вік для служби в армії під час особливого періоду

Нардепи пропонують знизити максимальний вік для служби в армії під час особливого періоду. Фото: armyinform.com.uaНардепи пропонують знизити максимальний вік для служби в армії під час особливого періоду. Фото: armyinform.com.ua

21 листопада у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12222, який передбачає зменшення граничного віку служби в армії під час воєнного стану.

Про це йдеться у проєкті закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Повідомляється, що для військових, які служать під час особливого періоду, пропонується встановити граничний вік у 55 років.

Це стосуватиметься рядового, сержантського та старшинського складу, а також молодшого і старшого офіцерського складу.

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Зазначається, що це положення не планується застосовувати до громадян, які під час особливого періоду добровільно виявили бажання служити та відповідають вимогам для такої служби.

Відповідно до чинного законодавства, граничний вік для служби в особливий період визначено таким:

  • Для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років; 
  • Для вищого офіцерського складу — до 65 років.

Також у Верховній Раді пропонують розподілити військовозобов'язаних, які перебувають у запасі та мають звання рядового, сержантського і старшинського складу, на розряди за віковими категоріями:

  • Перший розряд — до 35 років; 
  • Другий розряд — до 55 років.

Для всіх осіб офіцерського складу в запасі, що належать до другого розряду, пропонується встановити граничний вік на рівні 55 років.

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді не розглядають зниження мобілізаційного віку.

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