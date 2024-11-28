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В Офісі президента відреагували на заклики США знизити мобілізаційний вік в Україні

В Офісі президента відреагували на заклики США знизити вік для мобілізованих до 18 років. Фото: Getty ImagesВ Офісі президента відреагували на заклики США знизити вік для мобілізованих до 18 років. Фото: Getty Images

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на повідомлення США щодо зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. 

За його словами, немає сенсу сприймати такі заклики, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно.

«Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше анонсована техніка не надходить вчасно. Через ці зволікання Україні бракує зброї для вже мобілізованих солдатів», — написав Литвин.

Він додав, що відправка юнаків на фронт не компенсує затримки в допомозі Україні.

«Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в матеріально-технічному забезпеченні чи вагання у підтримці молодістю наших чоловіків на передовій», — написав він.

Раніше повідомлялось, що адміністрація чинного американського президента Джо Байдена закликає Україну переглянути мобілізаційне законодавство і дозволити призивати до армії людей з 18 років, щоб збільшити чисельність збройних сил.

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