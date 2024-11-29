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Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

Михайло Драпатий. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла БілинськогоМихайло Драпатий. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначили Михайла Драпатого. Він очолював оперативне угруповання військ «Харків» з травня по вересень цього року.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

За словами Володимира Зеленського, Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

«Головне завдання — відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України», — пише президент. 

Він також зазначив, що українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка новим начальником Сумської міської військової адміністрації

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