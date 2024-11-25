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Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА

Сергій Кривошеєнко. Фото: Сумська МВАСергій Кривошеєнко. Фото: Сумська МВА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка новим начальником Сумської міської військової адміністрації. 

Відповідне розпорядження президента опублікували 25 листопада.

Крім того, іншим розпорядженням звільнили попереднього начальника Олексія Дрозденка, який був на цій посаді з листопада 2023 року.

Скриншот розпорядження президентаСкриншот розпорядження президента

Раніше Сергій Кривошеєнко був заступником попереднього начальника із серпня 2024 року.

Новопризначений керівник має три вищі освіти — інженерну, юридичну та економічну. У січні 2022 року він закінчив Запорізький національний університет.

Нагадаємо, що в жовтні до місцевих судів Миколаєва та області призначені троє посадовців.

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