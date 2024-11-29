План спецпосланця Трампа: замороження лінії фронту та відкладення вступу України в НАТО

План Кіта Келлога: відкладення вступу України в НАТО та замороження лінії фронту як умови мирного врегулювання. Фото: GettyImages

Спецпосланець Дональда Трампа з питань війни в Україні Кіт Келлог представив новий план мирного врегулювання конфлікту, в якому пропонується замороження лінії фронту, створення демілітаризованої зони та відкладення вступу України в НАТО на невизначений термін.

Про це повідомляє CNN.

Ці кроки повинні стати частиною мирної угоди, яка гарантує безпеку Україні через дипломатичні переговори.

Майбутня допомога Україні від США, ймовірно, буде надана у вигляді кредиту і залежатиме від того, чи погодиться Україна вести переговори з Росією.

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США, за його словами, продовжать озброювати Україну, але лише до того моменту, поки вона зможе захистити себе та зупинити подальші наступи Росії. Водночас він визнає труднощі в забезпеченні таких поставок, зокрема через обмежену кількість артилерійських снарядів, які виробляються в США.

У плані також акцентується на необхідності фінансування відбудови України через спеціальний збір на експорт російських енергоносіїв. Келлог визнає, що цей процес буде складним, але він бачить у ньому можливість для стабілізації ситуації на довгострокову перспективу.

Що стосується членства України в НАТО, Келлог пропонує відкласти це питання на невизначений термін. У разі підписання мирної угоди, яка забезпечить безпеку України, НАТО може розглянути це питання пізніше.

План передбачає також припинення вогню та створення демілітаризованої зони, що дозволить заморозити лінію фронту. Росія отримає обмежене послаблення санкцій за погодження на ці умови, а повне послаблення можливе лише після підписання угоди, що відповідатиме інтересам України.

Водночас Україна не повинна відмовлятися від своїх територіальних претензій, але повинна погодитися вирішувати питання повернення окупованих територій лише через дипломатію.

Нагадаємо, що 27 листопада Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником з питань України та Росії генерала у відставці Кіта Келлога.

Як відомо, новий президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою припинити війну в Україні.