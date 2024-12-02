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Зеленський підписав указ про санкції проти виробників та постачальників дронів для РФ

Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти виробників та постачальників дронів для РФ. Фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський підписав указ про санкції проти виробників та постачальників дронів для РФ. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російських юридичних та  фізичних осіб, які працюють на військову систему РФ.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

Президент зазначив, що йдеться про розробників, виробників та постачальників БПЛА для росіян, а також людей, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти та навчають операторів дронів.

«Загалом більше сотні суб'єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів», — сказав Володимир Зеленський.

Також на сайті Офісу президента  є відповідний указ. Санкції проти російських юридичних і фізичних осіб діятимуть 10 років.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з Росією можна зупинити, якщо неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій Україна повертатимуть дипломатичними шляхами.

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