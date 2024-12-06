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В Україні з'явиться «Офіс перекладів»: Кабмін ухвалив відповідне рішення

В Україні створять «Офіс перекладів»: Кабмін ухвалив відповідне рішення. Фото: пресслужба Кабінету міністрів УкраїниВ Україні створять «Офіс перекладів»: Кабмін ухвалив відповідне рішення. Фото: пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет Міністрів України створив державну установу «Офіс перекладів». Новий орган займатиметься перекладами нормативно-правових документів.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, «Офіс перекладів» створили у рамках зобов'язання для вступу до Європейського Союзу.

«Погоджено пропозицію утворення державної установи «Офіс перекладів» з метою забезпечення здійснення перекладу нормативно-правових документів, повʼязаних з виконанням зобовʼязань України у сфері європейської інтеграції, у тому числі в контексті підготовки України до вступу в ЄС», — написав він.

Раніше в Україні створили нове Міністерство єдності українців яке очолив колишній міністр розвитку громад та територій України, голова правління «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

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