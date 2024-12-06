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Шмигаль пообіцяв до кінця опалювального сезону забезпечити всі українські закладів освіти генераторами

Денис Шмигаль пообіцяв до кінця опалювального року забезпечити всі навчальні заклади генераторами. Фото: пресслужба КабмінуДенис Шмигаль пообіцяв до кінця опалювального року забезпечити всі навчальні заклади генераторами. Фото: пресслужба Кабміну

Критична ситуація у енергосистеми України не дозволяє забезпечити школи та дитячі садочки електроенергією під час відключень. Уряд планує до кінця зими обладнають всі навчальні заклади генераторами.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час «години запитань» до уряду у Верховній Раді.

За його словами, заклади освіти поки не належать до об’єктів критичної інфраструктури.

«До критичної відноситься інфраструктура з виробництва і постачання зброї, логістика. Якщо електроенергії вистачає, то, звісно, інші об'єкти соціальної сфери можуть відноситися до тих, які не відключаються. А коли ресурс обмежений, то пріоритетність надається тим об'єктам, які забезпечують виживання держави», — заявив він.

Прем’єр відзвітував, що наразі понад 80% шкіл, дитячих садочків та університетів мають генератори. 

«Ми працюємо і за державний кошт, і спільно з партнерами, щоб протягом ось цього опалювального сезону, сто процентів всіх закладів освіти були на автономному електропостачанні у випадку відключення електроенергії, щоб не переривати навчальний процес», — розповів прем’єр.

Водночас він поінформував, що лікарні обладнані генераторами на 100%, що забезпечує безперебійну роботу під час відключень.

раніше повідомлялось, що Південноукраїнськ отримав від міжнародних партнерів чотири дизель-генераторні установки, які планують використовувати у садочках під час відключень світла.

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