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Міжнародні партнери передали Південноукраїнську чотири генератори для роботи дитсадків

Південноукраїнськ отримав чотири генератори. Фото: міська радаПівденноукраїнськ отримав чотири генератори. Фото: Південноукраїнська міська рада

Південноукраїнськ отримав від міжнародних партнерів чотири дизель-генераторні установки, які планують використовувати у садочках під час відключень світла.

Про це повідомили у Південноукраїнській міській раді.

Зазначається, що у липні цього року мерія та неурядова американська організація DAI Global LLC підписали проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» «Говерла». В рамках реалізації цієї співпраці місто отримало генератори «ALIMAR ALMARAA» потужністю 108 кВт кожний та загальною вартістю 1 мільйон 937 тисяч 881 гривня.

«Планується передати чотири генератори на баланс управлінню освіти для забезпечення стабільної безперебійної роботи харчоблоків дитячих садочків на випадок відключень електроенергії», — йдеться у повідомленні.

За словами начальника управління економічного розвитку Тетяни Тацієнко, в рамках проєкту «Говерла» наразі розробляється стратегія розвитку Миколаївської області.

Південноукраїнськ отримав чотири генератори. Фото: міська радаМер Південноукраїнська Валерій Онуфрієнко та його заступник Микола Покрова. Фото: Південноукраїнська міська рада

Нагадаємо, що у жовтні Миколаївщина отримала 43 потужних генератори, які надалі будуть розподілені між закладами соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я, спорту, а також об’єктами критичної інфраструктури.

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