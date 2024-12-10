Орбан зустрівся у Флориді з Трампом і Маском та заявив, що «майбутнє почалося»

Орбан зустрівся у Флориді з Трампом і Маском, фото: Віктор Орбан, соцмережа X

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним Президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго, обговорюючи майбутнє та питання безпеки Європи.

Там також був бізнесмен і соратник Дональда Трампа Ілон Маск й номінант на посаду радника з національної безпеки Майк Волц, написав угорський прем’єр у соцмережі X.

Він не розповів про мету свого візиту, зазначивши лише, що провів у Мар-а-Лаго післяобідній час. Також Віктор Орбан підписав свої фото з візиту словами «Майбутнє почалося».

Орбан зустрівся у Флориді з Трампом і Маском, фото: Віктор Орбан, соцмережа X Орбан зустрівся у Флориді з Трампом і Маском, фото: Віктор Орбан, соцмережа X

Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявляв, що Європа не зможе фінансувати оборону України без підтримки США за президентства Дональда Трампа. Якщо американці перестануть допомагати Україні, це стане викликом для Європи.

Нагадаємо, 12 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з Дональдом Трампом, обговорюючи питання «творення миру» у війні Росії проти України.

Слід зазначити, що Віктор Орбан після зустрічі Дональдом Трампом заявив, що той у разі перемоги «не дасть ані копійки» на захист України від російського вторгнення.

Крім того, Дональд Трамп під час мітингу зробив компліментарну заяву на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, назвавши угорського прем’єра «великою людиною» і «великим лідером в Європі».