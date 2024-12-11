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Орбан заявив, що Зеленський відмовився від «різдвяного припинення вогню» та обміну полоненими

Віктор Орбан. Фото:John Thys/Pool via REUTERS/File PhotoВіктор Орбан. Фото:John Thys/Pool via REUTERS/File Photo

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ припинити вогонь на Різдво та масштабний обмін полоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відмовився від цих пропозицій.

Про це написав Віктор Орбан у соцмережі Х (Twitter).

Він прокоментував твіт президента України, у якому Зеленський різко відреагував на розмову угорського прем’єра з президентом РФ.

Прем’єр-міністр зазначив, що наприкінці угорського головування в Раді ЄС Будапешт доклав нових зусиль для «досягнення миру». 

«Ми запропонували різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли», —  написав Віктор Орбан.

Однак Віктор Орбан нічого не написав про те, чи пропонував таку пропозицію Володимиру Путіну, і якою була його реакція.

Нагадаємо, Віктор Орбан вважає, що Європа не зможе фінансувати оборону України без підтримки США за президентства Дональда Трампа. Якщо американці перестануть допомагати Україні, це стане викликом для Європи.

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