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Президенту Південної Кореї оголосили імпічмент, після введення воєнного стану в країні

резидент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото з сайту antikor.com.uaрезидент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото з сайту antikor.com.ua

Парламент Південної Кореї підтримав рішення про імпічмент президенту Юн Сок Йолю через звинувачення у державній зраді. Це пов’язано з його рішенням запровадити воєнний стан в країні.

Про це інформує  місцеве видання Yonhap.

За відставку Юна проголосували 204 депутати, проти виступили 85, ще троє утрималися, а вісім бюлетенів визнали недійсними.

Тепер доля імпічменту залежить від Конституційного суду. Якщо суд підтримає рішення парламенту, Юн Сок Йоль стане другим президентом країни, якого відсторонять від посади в результаті процедури імпічменту.

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Що сталося в Південній Кореї?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. Він вказав, що ввести воєнний стан необхідно для захисту конституційного ладу країни від «комуністичних сил КНДР».

Після оголошення про воєнний стан біля будівлі парламенту зібралося близько сотні протестувальників, правоохоронці оточили вхід. Працівники законодавчого органу також блокують вхід, а люди намагаються прорватися всередину.

У результаті 190 із 300 депутатів (ті, хто зміг потрапити до зали засідань) проголосували за рішення про скасування воєнного стану.

Цьому передували політичні суперечки щодо законопроєкту про новий держбюджет — опозиційна Демократична партія відмовилася схвалити його. Натомість опозиція подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету, а також подання про імпічмент державному аудиторові та головному прокуророві.

8 грудня Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою. Також в цей день прокуратура повідомила про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони Кім Йон Хьона.

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