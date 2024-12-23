Кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує 3 тисячі, — Зеленський

Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Ілюстративне фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного головнокомандувача повідомив про значні втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у бойових діях на боці Росії.

Крім того, він розповів про ризики направлення додаткових солдат та військової техніки з Північної Кореї для російської армії.

«Була доповідь Головкома Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції. Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб», — сказав президент.

Президент підкреслив, що співпраця між Москвою та Пхеньяном збільшує ризик дестабілізації не лише навколо Корейського півострова, а й у сусідніх регіонах.

«Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя», — зазначив Володимир Зеленський.

На Ставці також обговорили ситуацію в Сирії після падіння режиму Асада. За словами президента, Україна підтримує зусилля партнерів для стабілізації регіону.

«Вважаємо, що принципово для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії. Україна готова до постачання продовольства. Готові працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема, щодо України та всієї Європи», — сказав президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше залучила північнокорейських військових для атак на українські позиції у Курській області.