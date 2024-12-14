  • субота

    14 грудня, 2024

  • 2.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • 2.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський підтвердив участь солдатів із КНДР у штурмах на Курщині

Війська КНДР (Фото: KCNA via REUTERS)Війська КНДР (Фото: KCNA via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше залучила північнокорейських військових для атак на українські позиції у Курській області.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

За словами президента, РФ кинула на штурми «помітну кількість» солдатів із Північної Кореї, зазначивши, що втрати серед них також «помітні». Зеленський висловив занепокоєння, що ці військові можуть бути використані на інших ділянках фронту.

«Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні», — підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше українські військові вже повідомляли, що північнокорейські солдати дійсно беруть участь у штурмах. Зокрема, за їхніми словами, ці війська наступають колонами через мінні поля, що призводить до значних втрат серед них.

Раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував присутність на російській території солдатів із Північної Кореї для ймовірної участі у війні проти України.

Також на території України було виявлено уламки ракет, які належать Північній Кореї.

Останні новини про: Війна в Україні

Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Орлі, — ГУР
ГУР знищило літак Су-30 та три локомотиви у Краснодарському краї РФ
Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик миколаївської 299-ї бригади
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

Олена Козубовська
новини

Навіть 6 великих автобусів у Варварівку буде позитивом, — директор «Миколаївпастранс» про новий маршрут

Аліна Квітко
новини

Топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві

Володимир Коваль
новини

Для запуску додаткових автобусів у Варварівку бракує водіїв, навчання яких триватиме до січня 2025 року, — віцемер Андрієнко

Аліна Квітко
новини

У справі про вбивство в Миколаєві слідча на допиті визнала, що не проводила весь огляд особисто

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик миколаївської 299-ї бригади
ГУР знищило літак Су-30 та три локомотиви у Краснодарському краї РФ
Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Орлі, — ГУР

В мерії пояснили, чому потрібно виділити ₴4,5 млн на Генплан Миколаєва, над яким працювали партнери

Суд у Миколаєві визнав недійсними ще три договори на реконструкцію магістрального водогону

2 години тому

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув льотчик миколаївської 299-ї бригади

Головне сьогодні