Зеленський підтвердив участь солдатів із КНДР у штурмах на Курщині

Війська КНДР (Фото: KCNA via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше залучила північнокорейських військових для атак на українські позиції у Курській області.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

За словами президента, РФ кинула на штурми «помітну кількість» солдатів із Північної Кореї, зазначивши, що втрати серед них також «помітні». Зеленський висловив занепокоєння, що ці військові можуть бути використані на інших ділянках фронту.

«Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні», — підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше українські військові вже повідомляли, що північнокорейські солдати дійсно беруть участь у штурмах. Зокрема, за їхніми словами, ці війська наступають колонами через мінні поля, що призводить до значних втрат серед них.

Раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував присутність на російській території солдатів із Північної Кореї для ймовірної участі у війні проти України.

Також на території України було виявлено уламки ракет, які належать Північній Кореї.