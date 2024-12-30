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У школах Білорусі заборонили Санта-Клауса та західні колядки на користь російським традиціям

Влада Білорусі заборонила Санта-Клауса у школах, фото: ВВСВлада Білорусі заборонила Санта-Клауса у школах, фото: ВВС

Влада Білорусі заборонила під час зимових свят згадувати у школах Святого Миколая та колядувати, натомість рекомендується дотримуватися російських новорічних традицій.

Як пише Польське радіо, влада Білорусі видала спеціальне розпорядження для шкіл щодо репертуару новорічних свят у навчальних закладах.

Зазначається, що під заборону потрапили традиційні різдвяні колядки, а також англомовні пісні та західні мелодії, наприклад, Jingle Bells.

На шкільних святах також заборонили присутність Святого Миколая в англійській версії (Санта Клауса), а також ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями.

Відповідно до політики тотальної русифікації на всіх рівнях системи освіти Білорусі, влада рекомендує використовувати російські новорічні традиції, додає Польське радіо.

Також нагадується, що у попередні роки у Білорусі заборонили святкувати День Святого Валентина та Гелловін.

Нагадаємо, в Україні запровадили нове державне свято — День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Його щорічно відзначатимуть 21 травня.

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