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В Україні запровадять нове державне свято

В Україні запровадять нове державне свято. Ілюстративне фото: Кадровик. UAВ Україні запровадять нове державне свято. Ілюстративне фото: Кадровик. UA

В Україні відзначатиметься нове державне свято – День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Його щорічно відзначатимуть 21 травня.

ВІдповідний наказ № 883/2024 зʼявився на сайті президента України.

У документі йдеться, що цей день запровадили для посилення єдності суспільства, утвердження національної ідентичності, підтримки вільного розвитку культурного багатограння корінних народів та національних спільнот, а також для вшанування їхнього значущого внеску у захист суверенітету й незалежності України у війні з Російською Федерацією.

Указ набрав чинності з моменту його оприлюднення.

Нагадаємо, кабінет міністрів України дозволив бронювання священнослужителів, перелік посад яких затверджується Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Відповідну постанову №1498 уряд ухвалив 26 грудня 2024 року.

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