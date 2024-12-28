Кабмін дозволив бронювання священнослужителів
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- Володимир Коваль
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14:45, 28 грудня, 2024
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Кабінет міністрів України дозволив бронювання священнослужителів, перелік посад яких затверджується Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).
Відповідну постанову №1498 уряд ухвалив 26 грудня 2024 року.
При цьому уряд встановив, що можна бронювати до 50% священнослужителів релігійних організацій.
У документі також зазначено, що на священнослужителів не поширюється вимога щодо рівня заробітної плати, яка наразі становить 20 тисяч гривень для працівників критично важливих підприємств, що підлягають бронюванню.
Нагадаємо, в «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання військовозобовʼязаних працівників.
Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.
Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.
Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
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