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Кабмін дозволив бронювання священнослужителів

Кабмін дозволив бронювання священнослужителів. Фото: 24 КаналКабмін дозволив бронювання священнослужителів. Фото: 24 Канал

Кабінет міністрів України дозволив бронювання священнослужителів, перелік посад яких затверджується Державною службою України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Відповідну постанову №1498 уряд ухвалив 26 грудня 2024 року.

При цьому уряд встановив, що можна бронювати до 50% священнослужителів релігійних організацій.

У документі також зазначено, що на священнослужителів не поширюється вимога щодо рівня заробітної плати, яка наразі становить 20 тисяч гривень для працівників критично важливих підприємств, що підлягають бронюванню.

Нагадаємо, в «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання військовозобовʼязаних працівників.

Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. 

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