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В «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання працівників

В «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання, Фото: Генштаб ЗСУВ «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання, Фото: Генштаб ЗСУ

В «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання військовозобовʼязаних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. 

«Відсьогодні послуга бронювання на порталі Дія знову доступна. З початку роботи сервісу в липні цього року через портал Дія було заброньовано майже 400 тисяч військовозобов’язаних. Понад 71 500 з них – з 1 грудня вже за новими правилами. Для нас вкрай важливо, аби бронювання було повноцінно відновлене, адже воно дозволяє економіці працювати ефективно», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, робота сервісів була призупинена через атаку російських хакерів на реєстри Міністерства юстиції України 19 грудня 2024 року.

Як забронювати працівника на порталі Дія?

  • Зайдіть у кабінет громадянина на порталі Дія
  • Виберіть опцію Подати заяву
  • Вкажіть дані кандидатів для бронювання
  • Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте відповідає нормам
  • Перевірте заяву та підпишіть її
  • Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет

Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. 

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