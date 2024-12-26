В «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання працівників

В «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання, Фото: Генштаб ЗСУ

В «Дії» відновили можливість онлайн-бронювання військовозобовʼязаних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Відсьогодні послуга бронювання на порталі Дія знову доступна. З початку роботи сервісу в липні цього року через портал Дія було заброньовано майже 400 тисяч військовозобов’язаних. Понад 71 500 з них – з 1 грудня вже за новими правилами. Для нас вкрай важливо, аби бронювання було повноцінно відновлене, адже воно дозволяє економіці працювати ефективно», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, робота сервісів була призупинена через атаку російських хакерів на реєстри Міністерства юстиції України 19 грудня 2024 року.

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Як забронювати працівника на порталі Дія?

Зайдіть у кабінет громадянина на порталі Дія

Виберіть опцію Подати заяву

Вкажіть дані кандидатів для бронювання

Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте відповідає нормам

Перевірте заяву та підпишіть її

Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет

Нагадаємо, що 15 листопада Кабмін України за результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, ухвалив рішення про зміну критеріїв.

Раніше в Уряді наголошували, що причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

Також, Президент України Володимир Зеленський розкритикував бронювання 1,5 мільйона працівників, після чого уряд призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.