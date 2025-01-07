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Умєров призначив Кубракова своїм радником

Олександр Кубраков / Фото: УПОлександр Кубраков / Фото: УП

Міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах

Про це Рустем Умєров написав на своїй сторінці у Facebook.

«Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника «Укравтодору» є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності», — написав він.

Нагадаємо, що 9 травня 2024 року Верховна Рада підтримала звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згодом на засіданні Кабінету міністрів України було звільнено трьох заступників Олександра Кубракова, ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

У січні 2023 року НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

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