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Рада прийняла новий закон про волонтерство: що зміниться для студентів та учнів

Коробка з речами у Будинку офіцерів флоту у Миколаєві, який на початку вторгнення перетворився на волонтерський хаб під потреби містян та військових, архівне фото: «МикВісті»Коробка з речами у Будинку офіцерів флоту у Миколаєві, який на початку вторгнення перетворився на волонтерський хаб під потреби містян та військових, архівне фото: «МикВісті»

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Закон надає нові можливості для учнів та студентів, зокрема, визнання волонтерської діяльності при вступі та зарахуванні практики.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законодавчу ініціативу підтримали 298 народних обранців.

Закон адаптує українське законодавство до норм Європейського Союзу. Зокрема, закон має на меті розвиток культури соціальної відповідальності, особливо серед дітей та молоді.

Так, організації, які залучають волонтерів, зможуть видавати відповідні документи про участь у волонтерських ініціативах. А волонтери зможуть зараховувати свою діяльність як частину практики, отримуючи документ, що підтверджує кількість відпрацьованих годин.

Законотворці сподіваються, що досвід волонтерства стане важливим елементом мотиваційного листа для вступу до навчальних закладів. Крім того, керівників навчальних закладів зобов’яжуть підтримувати волонтерські ініціативи серед учнів і студентів.

Нагадаємо, що за даними Державної податкової служби України станом на кінець листопада 2024 року у Миколаївській області офіційно був зареєстрований 321 волонтер.

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