В Україні з'явиться День армійської авіації: президент підписав указ
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- Світлана Іванченко
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19:02, 08 січня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України. Нове свято відзначатимуть щороку 3 липня.
Про це свідчить указ, який опублікований на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається в документі, цей день встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.
Зазначимо, указ набирав чинності з дня його опублікування.
Раніше повідомлялось, що в Україні відзначатиметься нове державне свято — День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Його щорічно відзначатимуть 21 травня.
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