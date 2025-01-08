В Україні з'явиться День армійської авіації: президент підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписує документи. Архівне фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України. Нове свято відзначатимуть щороку 3 липня.

Про це свідчить указ, який опублікований на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається в документі, цей день встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Зазначимо, указ набирав чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялось, що в Україні відзначатиметься нове державне свято — День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Його щорічно відзначатимуть 21 травня.