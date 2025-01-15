Зеленський відвідає Варшаву для переговорів з Туском
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- Марія Хаміцевич
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9:29, 15 січня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідає Варшаву для переговорів із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Про це повідомили в Офісі польського прем’єра.
Польща, яка з 1 січня 2025 року розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, планує використати цей час для посилення своєї позиції як однієї з ключових країн ЄС.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед пріоритетів — розширення ЄС на схід і південь, зокрема підтримка України, Молдови та країн Західних Балкан. Варшава також прагне залучити європейські інструменти для зміцнення оборонної інфраструктури, таких як проєкт «Східний щит», і забезпечити використання заморожених російських активів для відновлення постраждалих країн.
Очікується, що зустріч у Варшаві стане важливим етапом у зміцненні українсько-польських відносин та обговоренні ключових європейських ініціатив.
Раніше у Польщі офіційно заявили, що готові підтримувати Україну та постачати електроенергію у разі припинення її постачання зі Словаччини.
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