Зеленський відвідає Варшаву для переговорів з Туском

Дональд Туск й Володимир Зеленський, фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідає Варшаву для переговорів із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомили в Офісі польського прем’єра.

Польща, яка з 1 січня 2025 року розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, планує використати цей час для посилення своєї позиції як однієї з ключових країн ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед пріоритетів — розширення ЄС на схід і південь, зокрема підтримка України, Молдови та країн Західних Балкан. Варшава також прагне залучити європейські інструменти для зміцнення оборонної інфраструктури, таких як проєкт «Східний щит», і забезпечити використання заморожених російських активів для відновлення постраждалих країн.

Очікується, що зустріч у Варшаві стане важливим етапом у зміцненні українсько-польських відносин та обговоренні ключових європейських ініціатив.

Раніше у Польщі офіційно заявили, що готові підтримувати Україну та постачати електроенергію у разі припинення її постачання зі Словаччини.