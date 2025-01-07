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Польща допоможе Україні, якщо Словаччина не постачатиме електрику

Міністерка клімату та довкілля польського Уряду Пауліна Хенніг-Клоска. Фото: Gov.plМіністерка клімату та довкілля польського Уряду Пауліна Хенніг-Клоска. Фото: Gov.pl

У Польщі офіційно підтвердили, що готові постачати електроенергію Україні у разі припинення її постачання зі Словаччини. 

Про це заявила міністерка клімату та довкілля польського Уряду Пауліна Хенніг-Клоска, пише Reuters.

За її словами, Польща готова збільшити поставки електроенергії, «якщо Україна попросить про це».

«Наш оператор готовий, питання лише в тому, чи Україна захоче, чи буде змушена цим скористатися. Поведінка Фіцо йде в розріз з Європою», — заявила вона.

Як відомо, Україна з 1 січня 2025 року офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував ці дії. 

Крім того, у Словаччині ухвалили поправки до імміграційних законів, які зменшують державну підтримку для українських біженців від 1 березня 2025 року.

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