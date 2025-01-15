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В мінкультури заявили, що не можуть прибрати екстрасенсів з телемарафону

Телемарафон «‎Єдині новини». Фото: Репортери без кордонівТелемарафон «‎Єдині новини». Фото: Репортери без кордонів

В міністерстві культури та стратегічних комунікацій України заявили, що не можуть втручатися у редакційну політику телемарафону «Єдині новини», де транслюють сюжети про езотерику, недоказову медицину, нумерологію та екстрасенсів.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

«Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону «Єдині новини», — відповіли у міністерстві.

Крім того, у відомстві також наголосили, що законодавство України забороняє цензуру та будь-яке втручання державних органів у діяльність медіа та журналістів.

Раніше, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що телемарафон «Єдині новини» наразі не виправдовує виділених коштів.

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