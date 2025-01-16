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«Якщо зустрінете, відкрутіть голову», — Зеленський порадив що робити з політиками, які продовжують займатися виборами

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський різко висловився про політиків, які наразі продовжують займатися виборами.

Про це голова держави сказав під час зустрічі з українською громадою у Варшаві.

Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання присутніх, порадив «відкрутити голови» тим політикам, які продовжують займатися виборами, хоча їх час вже пройшов.

«Ми різні, але коли ми всі боремося проти Росії ми — один народ. Головне не боротися всередині один проти одного, але тут політична складова велика передусім. Можу вам порадити, якщо зустрінете, відкрутіть голову тим політикам, які всеодно продовжують займатись виборами, хоча їх час пішов ще 5 років тому, а у когось 20 років», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори глави держави та парламенту можуть відбутися лише після завершення гарячої стадії війни й за умови «сильної позиції для України».

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