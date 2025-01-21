Арахамія заявив, що переговори української сторони з командою Трампа можуть відбутись у лютому

Українська переговорна група, на чолі з лідером фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією, Фото: president.gov.ua

Переговори України з командою Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.

Про це в етері телемарафону заявив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

«Вже на початку лютого буде Український тиждень у Вашингтоні і я думаю, там насправді будуть відбуватися основні процеси і основні перемовини з новою командою Трампа», — наголосив Давид Арахамія.

Зазначимо, що Давид Арахамія був присутній на інавгурації президента США Дональда Трампа.

Інавгурація Трампа: що відомо

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США. Інавгурація відбулася опівдні в Ротонді Капітолія.

Зазначається, що Дональд Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Цю Біблію використовував Лінкольн під час церемонії присяги в 1861 році. Також перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.