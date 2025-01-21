  • вівторок

    21 січня, 2025

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 21 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Арахамія заявив, що переговори української сторони з командою Трампа можуть відбутись у лютому

Українська переговорна група, на чолі з лідером фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією, Фото: president.gov.uaУкраїнська переговорна група, на чолі з лідером фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією, Фото: president.gov.ua

Переговори України з командою Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.

Про це в етері телемарафону заявив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія. 

«Вже на початку лютого буде Український тиждень у Вашингтоні і я думаю, там насправді будуть відбуватися основні процеси і основні перемовини з новою командою Трампа», — наголосив Давид Арахамія.

Зазначимо, що Давид Арахамія був присутній на інавгурації президента США Дональда Трампа. 

Інавгурація Трампа: що відомо

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США. Інавгурація відбулася опівдні в Ротонді Капітолія.

Зазначається, що Дональд Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Цю Біблію використовував Лінкольн під час церемонії присяги в 1861 році. Також перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

Останні новини про: Війна в Україні

Зранку від атак російських дронів постраждали 5 херсонців
У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік
«Не просто швидко, а справедливо передусім»: Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну цього року
Реклама

Читайте також:

новини

«Пропонували рішення ще рік тому»: компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту

Аліна Квітко
новини

Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

Юлія Бойченко
новини

У 2024 році автобусами «Миколаївпастранс» скористалось понад 7 млн пасажирів

Даріна Мельничук
новини

Через брак директорів на 5 держпідприємствах Миколаївщини призупинено підготовку до їх продажу, — Фонд держмайна

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

«Не просто швидко, а справедливо передусім»: Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну цього року
У Херсоні через російський обстріл постраждав чоловік
Зранку від атак російських дронів постраждали 5 херсонців

Через брак директорів на 5 держпідприємствах Миколаївщини призупинено підготовку до їх продажу, — Фонд держмайна

Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

49 хвилин тому

Головне сьогодні