Арахамія заявив, що переговори української сторони з командою Трампа можуть відбутись у лютому
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- Анна Гакман
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18:21, 21 січня, 2025
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Переговори України з командою Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.
Про це в етері телемарафону заявив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.
«Вже на початку лютого буде Український тиждень у Вашингтоні і я думаю, там насправді будуть відбуватися основні процеси і основні перемовини з новою командою Трампа», — наголосив Давид Арахамія.
Зазначимо, що Давид Арахамія був присутній на інавгурації президента США Дональда Трампа.
Інавгурація Трампа: що відомо
У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США. Інавгурація відбулася опівдні в Ротонді Капітолія.
Зазначається, що Дональд Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Цю Біблію використовував Лінкольн під час церемонії присяги в 1861 році. Також перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.
Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.
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