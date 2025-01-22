  • середа

    22 січня, 2025

  • 4.3°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 22 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 4.3° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський заявив, що це було нечесно, коли українцям розповідали про вступ в НАТО

Володимир Зеленський під час запису подкасту. Ілюстративне фото: Офіс президента УкраїниВолодимир Зеленський під час запису подкасту. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські та міжнародні лідери були нечесними, роблячи заяви про вступ України в НАТО. 

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради у рамках засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Від деяких держав, я думаю, це спочатку була не дуже прозора політика, і вони не підтримували нас у НАТО. Це були просто неправдиві слова: «Так, Україна буде в НАТО». І це було нечесно щодо України та українців. Це також було нечесно з боку наших лідерів. Коли наші деякі лідери говорили: «Ось нам пообіцяли, що ми будемо в НАТО». І це також було нечесно», — сказав президент.

Він також розкритикував слабку позицію Німеччини та США у питання членства України в Альянсі. 

«І була слабка позиція Німеччини і Сполучених Штатів. Тому що вони мали діалог з руськими. І я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись були якісь домовленостями з руськими. У мене питання як у українця: а чого ви раптом домовлялись без нас про нас?», — сказав Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що чотири країни поки що не бачать Україну членом НАТО.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський про переговори з РФ у перші дні війни: вони хотіли поставити президентом Медведчука та забрати Донбас
Зеленський нагородив 11 миколаївців до Дня Соборності
Для гарантії безпеки Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч миротворців,  — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

Спортсменка Ладига, яка насмерть збила жінку у Миколаєві, мобілізувалась: адвокати просять зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Миколаєві центр подології «Suda» постраждав від нічної атаки дронів

Аліна Квітко
новини

«Росіяни «звільнили» жилкоп», — миколаївець розповів, як діставав сусідку з-під завалів після нічної атаки

Аліна Квітко
новини

«Пропонували рішення ще рік тому»: компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту

Аліна Квітко
новини

Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

Юлія Бойченко

Останні новини про: Володимир Зеленський

Для гарантії безпеки Україні знадобиться щонайменше 200 тисяч миротворців,  — Зеленський
Зеленський нагородив 11 миколаївців до Дня Соборності
Зеленський про переговори з РФ у перші дні війни: вони хотіли поставити президентом Медведчука та забрати Донбас

Частина жителів Миколаєва через російську атаку залишись без тепла, світла та газу

Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину після обстрілу Миколаєва дронами-камікадзе

4 години тому

Миколаївські шаблістки здобули золото на юніорському чемпіонаті України

Світлана Іванченко

Головне сьогодні