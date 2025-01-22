Зеленський заявив, що це було нечесно, коли українцям розповідали про вступ в НАТО

Володимир Зеленський під час запису подкасту. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські та міжнародні лідери були нечесними, роблячи заяви про вступ України в НАТО.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради у рамках засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Від деяких держав, я думаю, це спочатку була не дуже прозора політика, і вони не підтримували нас у НАТО. Це були просто неправдиві слова: «Так, Україна буде в НАТО». І це було нечесно щодо України та українців. Це також було нечесно з боку наших лідерів. Коли наші деякі лідери говорили: «Ось нам пообіцяли, що ми будемо в НАТО». І це також було нечесно», — сказав президент.

Він також розкритикував слабку позицію Німеччини та США у питання членства України в Альянсі.

«І була слабка позиція Німеччини і Сполучених Штатів. Тому що вони мали діалог з руськими. І я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись були якісь домовленостями з руськими. У мене питання як у українця: а чого ви раптом домовлялись без нас про нас?», — сказав Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що чотири країни поки що не бачать Україну членом НАТО.