Глава НАТО закликав активізувати, а не скорочувати підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, закликав США продовжувати підтримувати Україну, а у разі потреби Європа профінансує надану зброю.

Про це він заявив в четвер, 23 січня, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters.

«Щодо України, нам також потрібно, щоб США залишалися залученими», — сказав він.

Глава НАТО сказав, що альянс повинен більше інвестувати в оборону та нарощувати оборонно-промислове виробництво. Крім того, слід збільшити частину витрат на допомогу Україні.

«Якщо ця нова адміністрація Трампа бажає продовжувати підтримувати Україну з її оборонно-промислової бази, рахунок оплатять європейці, я абсолютно в цьому переконаний, ми повинні бути готові це робити», — зазначив глава НАТО.

У Давосі Рютте також заявив, що вкрай важливо, щоб Росія не перемогла, оскільки це може призвести до того, що Володимир Путін «дасть п'ять» лідерам Північної Кореї та Китаю.

Раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що це було нечесно, коли українцям розповідали про вступ в НАТО.