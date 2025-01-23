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Генсек альянсу заявив, що Путін не має права вето щодо вступу будь-якої країни до НАТО

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте, фото: ReutersГенеральний секретар альянсу Марк Рютте, фото: Reuters

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте вважає, що Президент РФ Володимир Путін не має права вето чи впливу  щодо того, хто може вступити до НАТО. 

Про це він заявив під час дискусії на «Українському сніданку» в Давосі.

«Ми маємо чітко розуміти, що Володимир Путін не має права вето і голосу щодо того, хто буде вступати до НАТО в майбутньому. Тільки якщо він сам захоче вступити до НАТО, але я не думаю, що він цього хоче», — сказав Рютте.

Крім того, він підкреслив, що повноправне членство України в НАТО є оптимальним шляхом забезпечення тривалого миру.

«Однак ми маємо бути впевнені, що мир, який ми колективно підтримували, буде стійким і ніколи більше не буде піддаватися сумніву», — додав генсек НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, закликав США продовжувати підтримувати Україну, а у разі потреби Європа профінансує надану зброю.

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