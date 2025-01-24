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Кремль: Путін готовий до контакту з Трампом

Дональд Трамп та Володимир Путін. Архівне фото: Getty ImagesДональд Трамп та Володимир Путін. Архівне фото: Getty Images

У Москві заявили, що російський президент Володимир Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом. В Кремлі «чекають сигналу».

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, його цитує пропагандистське видання «РИА Новости».

«Путін готовий, ми чекаємо сигналів, усі готові. Тому тут важко гадати на кавовій гущі. Як тільки буде, якщо щось буде, ми вас проінформуємо», — сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість завершення війни в Україні.

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