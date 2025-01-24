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Путін готовий зустрітися з Трампом: на його заяву відповів Єрмак

Володимир Путін. Фото: Getty ImagesВолодимир Путін. Фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін висловив бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити питання, які, на його думку, цікавлять обидві країни.

Про це він сказав, сьогодні, 24 січня, в етері російського державного телеканалу «Россия 24».

«Швидше за все, дійсно, нам краще зустрітися, спираючись на реалії сьогодення, поговорити спокійно по усіх тих напрямках, які становлять інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові. Але це передусім залежить від рішень і вибору діючої американської адміністрації», — сказав він.

За його словами, у нього з Трампом завжди були «ділові та прагматичні відносини».

«Я не можу не погодитися з ним, що якби він був президентом, і в нього 2020 року не вкрали перемогу, то, можливо, і не було тієї кризи в Україні, яка виникла 2022 року», — зазначив президент РФ.

У контексті можливості переговорів про завершення війни Путін згадав указ президента України Володимира Зеленського про заборону переговорів із РФ, заявивши, що міжнародні партнери повинні змусити Київ скасувати цей документ, якщо хочуть завершення війни.

«Як же зараз можна відновлювати перемовини, якщо вони заборонені? Якщо в рамках діючої нормативної бази перемовини почнуться, то вони будуть нелегітимні, а це значить, що і результати цих переговорів можна буде оголосити нелегітимними», — сказав він.

Пізніше на його слова відеагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він переконаний, що  Путін намагається просувати ідею переговорів Росії із США без участі України.

«Путін намагається просувати ідею переговорів із США. Але в нього є умова: він хоче домовитися про долю Європи — без Європи. І прагне говорити про Україну — без України. Цього не буде. путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі», — написав він. 

Раніше, у Москві заявили, що російський президент Володимир Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом. В Кремлі «чекають сигналу».

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