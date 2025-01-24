Верховна Рада розкритикувала нещодавні арешти генералів ЗСУ

Комітеті Верховної Ради засудив арешт вищих офіцерів ЗСУ. Фото: stopcor.org

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розкритикував нещодавні арешти представників старшого та вищого офіцерського складу ЗСУ.

Про це йдеться в рішенні комітету Верховної Ради, повідомляє «РБК-Україна».

Зазначається, що згідно з заявою комітету, у 2022 році парламент передбачив у законодавстві бойовий імунітет під час воєнного стану. Цей імунітет дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовців, включно з командуванням, за діяння під час воєнного стану.

Крім цього, у комітеті визнали, що необхідно ретельно вивчити події, які могли призвести до тяжких наслідків та зашкодити національній безпеці держави. Також в нещодавніх судових рішеннях помітили «ознаки вибіркового застосування норм права». Це, на думку комітету, може призвати до «порушення наріжних принципів рівності усіх перед законом і судом, об’єктивності, неупередженості і справедливості».

«Застосування надмірно суворих запобіжних заходів щодо чинних військовослужбовців є непропорційним та могло ґрунтуватися на довільному тлумаченні норм чинного законодавства. Демонстративне заґратування офіцерів і генералів, відзначених державними нагородами за участь у відсічі збройній агресії, встановлення щодо них надмірної суми застави в очах суспільства де-факто ставить знак рівності між особливо небезпечними злочинцями і людьми, що зі зброєю в руках боронили незалежність України», — вважають члени комітету Верховної Ради.

Також у комітеті пообіцяли й надалі відстежувати ситуацію щодо кримінально-правового переслідування військовослужбовців ЗСУ та інших представників сил безпеки та оборони.

«На найближчому засіданні комітет планує заслухати інформацію відповідних профільних органів, наслідком чого має стати відповідне рішення комітету», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, правоохоронці затримали колишніх командирів: двох генералів і полковника, через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.