Затримано двох генералів і полковника: їх звинувачують у бездіяльності під час наступу росіян на Харківщині

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Правоохоронці затримали колишніх командирів: двох генералів і полковника, через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Колишні командири оперативно-тактичного угруповання «Харків», 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам російської федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, через дії командирів загинули військові, втрачено зброю та зірвано захист державного кордону в зоні їхньої відповідальності.

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У ДБР наголошують, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125 ОБР ТРО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли посилити ці позиції.

У повідомленні наголошується, що також командир припустився низки інших помилок, зокрема, не уточнив напрямки головних ударів противника, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій.

Колишній командир 125 окремої бригади тероборони генерал-лейтенант також «недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу, неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз».

Зокрема, як заявляють у відомстві, він облаштував позиції бойової охорони, не укомплектував бригади, визначав завищені бойові завдання батальйонам та не організував належного обладнання опорних пунктів, інженерних загороджень тощо.

Крім того, за інформацією ДБР, колишній комбриг, маючи інформацію про підготовку наступальних дій росіян, не повідомив підлеглим, не забезпечив максимальну мобілізацію та присутність всього особового складу бригади, зокрема офіцерів на своїх позиціях.

Колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр, своєю чергою, не організував оборонну битву в населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське, що розміщувалися в батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об’єкти включити в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно-мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів.

«Під час відбиття наступу противника не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів до припинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та віддав одноосібно бойовий наказ за відсутності наказу старшого командира. Також колишній комбат проігнорував та не виконав розпорядження командира бригади про відновлення втрачених позицій», — зазначили в ДБР.

Також вказується, що через ці порушення противник заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів.

Після доставки затриманих до Києва їм буде повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (частина 4 статті 425 КК України).

Колишньому командиру 415 осіб буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (стаття 429 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві до 15 років увʼязнення засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.