Лукашенко заявив, що йому «фіолетово», чи визнає Захід вибори в Білорусі

Олександр Лукашенко на виборах у Білорусі, фото: nv.ua

Президент Білорусі та чинний кандидат на теперішніх виборах глави держави Олександр Лукашенко заявив, що питання визнання голосування на Заході його не цікавить.

Його слова передає агентство Belta.

«Визнаєте ці вибори, не визнаєте — це справа смаку. Мені це абсолютно фіолетово. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори», — заявив Олександр Лукашенко.

Разом з цим він додав, що Білорусь ніколи не відмовлялася від відносин із Заходом, але там буцімто цього не хочуть.

«Якби я зараз зробив заяву, що я не визнаю вибори у США і не визнаю Трампа, що-небудь в Америці б змінилося? Або у вас там у Великій Британії: ось я не визнаю Стармера, і що? Що у Великій Британії станеться? Нічого. Точно так у нас нічого не станеться», — наголосив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що влада Білорусі заборонила під час зимових свят згадувати у школах західні традиції, натомість рекомендується дотримуватися російських. Також під заборону потрапили англомовні колядки та пісні. Крім того заборонені ялинкові прикраси, які можуть асоціюватися із західними традиціями.