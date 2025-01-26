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У ЄС назвали фіктивними вибори в Білорусі

Олександр Лукашенко на виборах у Білорусі, фото: nv.uaОлександр Лукашенко на виборах у Білорусі, фото: nv.ua

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас назвала вибори президента Білорусі фіктивними.

Про це повідомляє сайт Європейського Союзу.

Вона підкреслила, що жорстокі й небачені раніше репресії проти прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних медіа в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої законності.

«Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною», — сказала Кая Каллас.

Раніше президент Білорусі та чинний кандидат на теперішніх виборах глави держави Олександр Лукашенко заявив, що питання визнання голосування на Заході його не цікавить.

 

 

 

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