У ЄС назвали фіктивними вибори в Білорусі
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- Володимир Коваль
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19:35, 26 січня, 2025
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Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас назвала вибори президента Білорусі фіктивними.
Про це повідомляє сайт Європейського Союзу.
Вона підкреслила, що жорстокі й небачені раніше репресії проти прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних медіа в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої законності.
«Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною», — сказала Кая Каллас.
Раніше президент Білорусі та чинний кандидат на теперішніх виборах глави держави Олександр Лукашенко заявив, що питання визнання голосування на Заході його не цікавить.
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