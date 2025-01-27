Рада ЄС призупинила безвізовий режим для грузинських дипломатів і чиновників
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- Альона Коханчук
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16:34, 27 січня, 2025
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Рада ЄС частково призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з Грузією через порушення фундаментальних прав і демократичних цінностей.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
Зазначається, що тепер грузинським дипломатам і посадовцям доведеться звертатися за візою.
«Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, що представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні вигравати від легшого доступу до ЄС», — заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.
Зазначається, що представники Грузії не матимуть переваг у вигляді скороченого часу подачі документів, нижчої плати за візу та можливості подавати меншу кількість документів для підтвердження.
Нагадаємо, що Михаїл Кавелашвілі став переможцем президентських виборів у Грузії, результати яких не визнають чинний президент країни Саломе Зурабішвілі та опозиція.
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