Рада ЄС призупинила безвізовий режим для грузинських дипломатів і чиновників

Рада призупинила безвізовий режим/ Фото: AP

Рада ЄС частково призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з Грузією через порушення фундаментальних прав і демократичних цінностей.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що тепер грузинським дипломатам і посадовцям доведеться звертатися за візою.

«Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, що представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні вигравати від легшого доступу до ЄС», — заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.

Зазначається, що представники Грузії не матимуть переваг у вигляді скороченого часу подачі документів, нижчої плати за візу та можливості подавати меншу кількість документів для підтвердження.

Нагадаємо, що Михаїл Кавелашвілі став переможцем президентських виборів у Грузії, результати яких не визнають чинний президент країни Саломе Зурабішвілі та опозиція.