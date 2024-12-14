У Грузії оголосили переможця президентських виборів, легітимність яких оскаржують

Михаїл Кавелашвілі. Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images

Михаїл Кавелашвілі став переможцем президентських виборів у Грузії, результати яких не визнають чинний президент країни Саломе Зурабішвілі та опозиція.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі, повідомляє видання «Ехо Кавказа».

Михаїл Кавелашвілі, колишній футболіст і представник партії «Сила народу», отримав 224 голоси виборчої колегії, більшість якої складають представники правлячої партії «Грузинська мрія». Один бюлетень був зіпсований. Вибори пройшли за участі лише одного кандидата.

53-річний Михаїл Кавелашвілі не має вищої освіти, однак добре відомий своєю спортивною кар’єрою. Він грав за тбіліський «Локомотив» та «Динамо», з яким шість разів ставав чемпіоном Грузії. Його міжнародна кар’єра включала виступи за «Манчестер Сіті» (28 матчів, 3 голи) і клуби Швейцарії. У складі збірної Грузії він провів 46 матчів і забив 9 голів.

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Опоненти виборів, які зібралися на протест біля парламенту, вимагають провести нові парламентські вибори. Чинна президентка Саломе Зурабішвілі різко розкритикувала результати, заявивши, що «нічого не сталося» і «ніхто нікого не обирав». Вона також наголосила, що продовжить виконувати свої обов’язки до обрання нового президента новим парламентом.

Ситуація в Грузії

У країні тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністраІраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.

14 грудня у парламенті Грузії стартували вибори президента, однак опозиція відмовляється визнавати їхню легітимність, як і чинний склад парламенту.