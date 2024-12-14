У Грузії стартували президентські вибори з єдиним кандидатом

Кандидат у президенти Грузії Михайло Кавелашвілі. Фото зі сторінки Кавелашвілі у Facebook

14 грудня у парламенті Грузії проходять вибори президента, однак опозиція відмовляється визнавати їхню легітимність, як і чинний склад парламенту.

Про це пише видання «Ехо Кавказу».

У виборчому списку лише один кандидат — ексфутболіст Михайло Кавелашвілі, якого висунула провладна партія «Грузинська мрія». Рішення про його кандидатуру ухвалив почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі.

Цьогоріч вибори відбуваються за новими правилами: президента обирає спеціальна колегія виборників, більшість місць у якій належить представникам «Грузинської мрії». Опозиційні сили бойкотують цей процес.

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Тим часом біля будівлі парламенту тривають акції протесту. Учасники акції «Покажи диплом Кавелашвілі» вимагають надати підтвердження його освіти, адже кандидат не має вищої освіти. Через це у 2015 році він не зміг балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії.

Для забезпечення порядку біля парламенту зібрали спецпризначенців та інші підрозділи силовиків.

Ситуація в Грузії

У країні тривають масові протести через рішення влади країни «призупинити» переговори про вступ до ЄС.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністраІраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

В свою чергу США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.