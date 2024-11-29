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Рішення суперечить волі народу, — посол ЄС висловив розчарування щодо відмови Грузії від євроінтеграції

Павел Герчинський, фото: interpressnews.geПавел Герчинський, фото: interpressnews.ge

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

За словами Павела Герчинського, рішення «Грузинської мрії» фактично суперечить політиці всіх попередніх урядів Грузії, а також волі переважної більшості грузинського народу, пише «Європейська правда» з посиланням на грузинське медіа.

«Я думаю, що сьогодні ми всі прокинулися в абсолютно новій реальності. Ми бачили вчорашню заяву пана Кобахідзе, де він сказав, що Грузія не зацікавлена в продовженні євроінтеграції протягом наступних чотирьох років. Звичайно, це дуже сумно, для мене справді болісно», — сказав він. 

Посол наголосив, що два роки тому, коли він приїхав до Грузії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно заявила, що Грузія належить до Європейського Союзу, і що Європейський Союз не буде повним без Грузії.

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Він зазначив, що пишався тим, що ЄС вирішив відкрити свої двері для Грузії, а курс, який обрала чинна влада Грузії, назвав таким, що суперечить волі переважної більшості грузин. 

«Звичайно, Грузія є незалежною державою. Грузія суверенна держава. Грузія сама вирішує, хоче вона продовжувати євроінтеграцію чи ні. На мій погляд, це дуже сумно, дуже прикро і боляче», — заявив Павел Герчинський.

Раніше Європарламент не визнав результати парламентських виборів у Грузії через серйозні порушення.

Нагадаємо, що грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

Раніше, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, на яких лідирує провладна партія «Грузинська мрія». Вона закликала громадян вийти на протест проти «втручання Росії» у виборчий процес. 

Вона гостро розкритикувала використання кадрів зруйнованої України для передвиборної кампанії однієї з партій.

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