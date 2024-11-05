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Щоденні протести: грузинська опозиція вимагає перевиборів

У Тбілісі проходять акції протесту опозиції. Фото: СуспільнеУ Тбілісі проходять акції протесту опозиції. Фото: Суспільне

Грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

Три опозиційні партії: «Коаліція за зміни», «Єдність — Національний рух» і «Сильна Грузія» заявили, що не визнають результати парламентських виборів, вважаючи їх сфальсифікованими. Вони вимагають проведення нових виборів під міжнародним наглядом, повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода».

Один із лідерів «Коаліції за зміни» Ніка Мелія анонсував щоденні протести та заявив, що опозиційні партії бойкотуватимуть засідання нового парламенту. 

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Леван Цуцкірідзе з партії «Сильна Грузія» озвучив трьохетапний план опозиції: інформувати громадян про фальсифікації, закликати міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів та чинити активний опір. 

Лідер «Єдності — Національного руху» Лаша Бакрадзе заявив про рішучість опозиції продовжувати боротьбу до перемоги.

Наступна акція протесту запланована на 5 листопада біля Палацу спорту в Тбілісі. Є ймовірність, що опозиція буде блокувати основні транспортні артерії міста, про що пише проєкт «Ехо Кавказу».

Раніше повідомлялось, що у Тбілісі проходять акція протесту опозиції.

Раніше, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, на яких лідирує провладна партія «Грузинська мрія». Вона закликала громадян вийти на протест проти «втручання Росії» у виборчий процес. 

Раніше президентка Грузії гостро розкритикувала використання кадрів зруйнованої України для передвиборної кампанії однієї з партій.

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