Грузія відмовляється від перемовин про вступ в ЄС до 2028 року, — прем'єр країни

Акції протесту опозиції, які проходять у Тбілісі. Фото: Суспільне

Грузія призупиняє перемовини про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Про це заявив прем'єр країни Іраклій Кобахідзе, повідомляє Эхо Кавказа.

«Сьогодні ми вирішили не ставити питання про відкриття переговорів з Євросоюзом на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028-го ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів від ЄС», — сказав Кобахідзе.

Раніше Європарламент не визнав результати парламентських виборів у Грузії через серйозні порушення.

Нагадаємо, що грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

Раніше, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, на яких лідирує провладна партія «Грузинська мрія». Вона закликала громадян вийти на протест проти «втручання Росії» у виборчий процес.

Вона гостро розкритикувала використання кадрів зруйнованої України для передвиборної кампанії однієї з партій.