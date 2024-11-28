Європарламент не визнає результати парламентських виборів у Грузії через серйозні порушення

Європарламент не визнав парламентські вибори у Грузії. Фото: Vano Shlamov / AFP

Європарламент не визнав результатів парламентських виборів у Грузії, які пройшли 26 жовтня, та закликав провести нові.

Про це йде мова у резолюції, яка розміщена на сайті Європейського парламенту.

Євродепутати засудили численні порушення, зокрема випадки залякування виборців, маніпуляції голосуванням, втручання у діяльність спостерігачів та ЗМІ, а також маніпуляції з електронними виборчими системами.

За словами депутатів, оголошені Центральною виборчою комісією результати не відображають реальної волі грузинського народу. Вони закликають впродовж року провести нові вибори з залученням міжнародних наглядачів.

Реклама

Єропейський парламент також закликає до санкцій для осіб, відповідальних за демократичний регрес в Грузії, зокрема на прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, мера Тбілісі та секретаря правлячої партії «Грузинська мрія» Каху Каладзе, спікера парламенту Шалву Папуашвілі та олігарха Бідзину Іванішвілі.

Крім того, вони акцентували увагу на втручанні Росії у політичні процеси Грузії, зокрема через дезінформаційні кампанії. Депутати попереджають, що будь-які спроби заборонити легально зареєстровані політичні партії ще більше віддалять Грузію від ЄС і зроблять неможливим рух країни до європейської інтеграції.

Резолюція була ухвалена 444 голосами «за», 72 — «проти» та 82 утрималися.

Нагадаємо, що грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

Раніше, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, на яких лідирує провладна партія «Грузинська мрія». Вона закликала громадян вийти на протест проти «втручання Росії» у виборчий процес.

Вона гостро розкритикувала використання кадрів зруйнованої України для передвиборної кампанії однієї з партій.