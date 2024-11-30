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США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Акції протесту опозиції, які проходять у Тбілісі. Фото: СуспільнеАкції протесту опозиції, які проходять у Тбілісі. Фото: Суспільне

США призупинили стратегічне партнерство з Грузією через відмову від вступу до ЄС та силовий розгін протестів.

Про це повідомляє Державний департамент США.

У документі зазначено, що рішення правлячої партії «Грузинська мрія» призупинити процес європейської інтеграції суперечить зобов’язанням перед грузинським народом і робить країну більш вразливою до впливу Росії.

США також засудили використання сили проти демонстрантів у Тбілісі та закликали всі сторони забезпечити мирний характер протестів.

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Згідно з заявою Держдепартаменту, дії уряду Грузії порушили основні принципи стратегічного партнерства, заснованого на спільних цінностях демократії, верховенства права та людських прав.

— В результаті Сполучені Штати призупинили дію цього механізму, — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову розпочинати переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, а також будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Посол ЄС в Грузії Павел Герчинський висловив обурення щодо заяви грузинського прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про те, що питання переговорів про вступ до Євросоюзу не буде підніматися у найближчі чотири роки.

Раніше Європарламент не визнав результати парламентських виборів у Грузії через серйозні порушення.

Нагадаємо, що грузинська опозиція вимагає перевиборів парламенту та оголосила про щоденні акції протесту.

Раніше, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, на яких лідирує провладна партія «Грузинська мрія». Вона закликала громадян вийти на протест проти «втручання Росії» у виборчий процес. 

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