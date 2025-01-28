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Данія закликає ЄС і НАТО ігнорувати заяви Трампа щодо Гренландії

Дональд Трамп/ фото: REUTERSДональд Трамп/ фото: REUTERS

Данія запропонувала Європейському Союзу та НАТО спільну стратегію, яка передбачає утримання від реакції на заяви президента США Дональда Трампа про зацікавленість у Гренландії. Ця позиція узгоджена з офіційним Копенгагеном і підтримана союзниками.

Про це пише видання Financial Times.

За інформацією чотирьох посадовців, стратегія підкреслює, що союзники США намагаються знайти спосіб впоратися з агресивною дипломатією Дональда Трампа.

Спочатку данські та європейські посадовці вважали, що коментарі Дональда Трампа про захоплення Гренландії були тактикою для отримання більшого впливу на цю територію. Однак тепер вони розуміють, що ситуацію слід сприймати серйозніше, враховуючи глобальні наслідки неспроможності НАТО або ЄС засудити порушення національного суверенітету одним з їхніх союзників.

Офіційні особи Данії, ЄС і НАТО вирішили мінімізувати публічні дискусії, оскільки вважають, що відкрите протистояння з Дональдом Трампом лише посилить кризу. Один європейський високопосадовець зазначив, що у випадку з Дональдом Трампом найбезпечнішим варіантом буде не привертати уваги, сподіваючись, що він відволічеться на інші питання.

Інший посадовець наголосив, що підхід «око за око» не є корисним, але водночас підкреслив, що в Європі дотримуються основних принципів, таких як національний суверенітет і територіальна цілісність, які повинні поважатися. Він додав, що ЄС готовий підтвердити це, коли буде потрібно.

Високопосадовці в Брюсселі, Копенгагені та гренландській столиці Нууку обговорюють, як зміцнити партнерство з Гренландією у сфері видобутку критично важливої сировини та енергетики. ЄС не хоче, щоб виглядало так, ніби він робить пропозицію після багатьох років бездіяльності через те, що Дональд Трамп поставив це питання на порядок денний.

Нагадаємо, що у 2020 році  Дональд Трамп у кулуарах заявляв, що хоче обміняти Пуерто-Ріко, який перебуває під юрисдикцією США, на Гренландію, яка входить до складу Данії. Далі розмов справа не пішла, але минулого року Трамп готувався вже купити Гренландію.

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